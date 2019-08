Kevin De Weert geschorst na “incident” aan vooravond Vuelta: “Was dom van mij”

Wielerploeg Lotto Soudal heeft prestatiemanager Kevin De Weert na een incident geschorst voor de duur van de Vuelta. De Weert zelf heeft ondertussen zijn excuses aangeboden en denkt eraan “de eer aan zichzelf te houden”, zo meldt Sporza.

Lotto-manager Lelangue wilde gisteren niet ingaan op de exacte reden voor de schorsing. Ook De Weert wil niet in detail treden over het incident. De voormalige renner en bondscoach erkent in een gesprek met Sporza wel dat het heeft plaatsgehad en dat hij daarvoor zijn excuses aan renners en personeel heeft aangeboden.







“Het was dom van mij”, reageert De Weert. “Dit voorval is het gevolg van een maandenlange frustratie omdat ik mij niet welkom voelde binnen het team.”

Volgens Het Nieuwsblad zou de voormalige bondscoach serieus aangeschoten het rennershotel zijn binnengekomen.

Gelijkaardig geval in de Tour

Volgens Lelangue is het incident niet het eerste. “In de Tour was er iets gelijkaardigs.” Tijdens de recente Ronde van Frankrijk, waar de prestatiemanager slechts enkele dagen aanwezig was, stonden zijn collega’s naar het schijnt aan de grond genageld bij het gedrag van De Weert, aldus Het Nieuwsblad. Bij Lotto-Soudal tillen ze er erg zwaar aan. De Weert is na de ploegentijdrit zaterdag weggestuurd uit de Vuelta. Hij wordt vervangen door Marc Wauters. Een eerdere waarschuwing heeft De Weert naar eigen zeggen niet gekregen.

“In zo’n werkomgeving heeft het weinig zin om voort te doen”, meldt De Weert vanop vakantie. “Ik heb de voorbije jaren voldoende bewezen dat ik goed werk lever als ploegleider en heb daarom vertrouwen in mezelf. Ik wil dit conflict/voorval niet in de pers uitvechten”, besluit de voormalige bondscoach.

Kevin De Weert zegt in een eerste reactie dat hij wat hem betreft nog altijd aan boord is bij Lotto-Soudal. “Ik ben in de Tour ook vertrokken na de ploegentijdrit. Na die in de Vuelta ben ik met vakantie gegaan. Of ik ontslagen ben? Voor zover ik weet niet.”