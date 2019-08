Belgen liegen het vaakst tegen hun vrienden

Bijna de helft van de Belgen geeft toe al eens gelogen te hebben tegen vrienden. Meer vrouwen dan mannen claimen nooit een leugen te hebben verteld en ook over onze prestaties tussen de lakens durven we al eens een onwaarheid te uiten.

Misschien heb je een beste vriend waarvan je vermoedt dat hij of zij nooit tegen jou zou liegen, maar ben je daar wel zeker van? Zo’n 48% van de Belgen heeft al eens een leugen verteld tegen een vriend. Dat blijkt uit een rondvraag bij 1.000 landgenoten in opdracht van frisdrankproducent HONEST. Na onze vrienden liegen we het vaakst tegen collega’s (43%) en onze eigen partner (37%).







Een tiende van de Belgen (11%) zegt van zichzelf nog nooit te hebben gelogen. Daarin is tussen mannen en vrouwen een groot verschil. Ongeveer 14% van de vrouwen zou altijd de waarheid spreken en bij mannen is dat 9%. Zo vertellen meer heren (15%) onwaarheden over hun aantal bedpartners dan dames (9%).

Een leugentje om bestwil

De meest gebruikte reden om te liegen is om iemands gevoelens niet te kwetsen. Drie kwart van de Belgen maakt zich daar schuldig aan. Voor de rest gebruiken we leugens om een ruzie te vermijden (twee derde van de bevraagden) en om iemand te beschermen (38%). Zo’n 37% wil al eens liegen om niet grof over te komen.

Weer zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Die laatste zullen eerder de waarheid verdraaien om iemands gevoelens niet te kwetsen (78% tegenover 70%) of om iemand te beschermen (43% tegenover 33%). Mannen zien de humor in van leugens en liegen omdat ze het grappig vinden (14% tegenover 5%) of in de hoop dat andere mensen ze zo interessant vinden (8% tegenover 4%).