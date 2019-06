Lesley-Ann Poppe: “Dit is een totale leugen over mij”

View this post on Instagram

De voorbije week kreeg ik heel veel berichten over het gebruik van “garcinia gambodja” (of zoiets) om te vermageren. Ik begreep niet waarom mensen mij hierover contacteerden, aangezien ik nog nooit van dit product gehoord had 🤔 Tot ik dit artikel tegenkwam op FB 🤬 Dit is een totale leugen en ik zou nooit reclame maken voor een vermageringsproduct, waarvan de werking -zacht uitgedrukt- twijfelachtig is. Verschillende bedrijven hebben me gecontacteerd om reclame te maken voor hun vermageringsproducten, maar ik ben hier nooit op ingegaan. Heel erg voor alle dames -en heren- die zich hebben laten vangen en dit gekocht hebben 😕 De enige manier om te vermageren is door minder calorieën op te nemen, dan je verbruikt en door gezond te eten. Een “wonderplantje” tegen de kilo’s bestaat jammer genoeg nog niet 🤷🏼‍♀️