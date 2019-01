Lesley-Ann Poppe: “Uitgescholden voor hoer, terwijl ik brave huisvrouw ben”

Niet alleen Rudi Vranckx krijgt regelmatig te maken met haatberichten op sociale media. Tal van bekende Vlamingen worden overspoeld met bagger. Lesley-Ann Poppe, Griet Vanhees en Jeff Hoeyberghs, bijvoorbeeld, ontsprongen de baggerdans evenmin.

Vorige week liet Rudi Vranckx weten dat voor hem de maat vol was. Hij is de haatberichten op Twitter zodanig beu dat hij de zwaarste kalibers gaat blokkeren. “Hier stopt het. Wie het niet kan laten om te beledigen, wordt geblockt. Het gif moet er écht uit”, klonk het.

Verbitterd wereldje







De gewaardeerde VRT-journalist is lang niet de enige bekende Vlaming die regelmatig bagger over zich heen krijgt. Lesley-Ann Poppe kent het fenomeen maar al te goed, en gebruikt de blokkeerknop al langer dan vandaag. “Mensen blokkeren, dat doe ik al een tijdje. Onlangs postte in op Instagram een foto van mezelf in Auschwitz, waarbij ik een oproep deed: ‘Laten we aub nooit vergeten waartoe extremistisch gedachtegoed kan leiden.’ Daarop kreeg ik reacties als: ‘Ja, maar kijk eens naar Molenbeek!’ Excuseer? Zijn daar ook meer dan een miljoen onschuldige mensen gestorven misschien?”, vertelt het 39-jarige model in TV Familie.

“Voor kerst had ik een grappige foto van mezelf met een rode strik gepost. Ik werd uitgescholden voor hoer, terwijl ik eigenlijk een brave huisvrouw ben. Gelukkig is het een minderheid die zo reageert. De meeste reacties zijn deftig. Uiteraard zijn er mensen die opmerkingen hebben over mijn uiterlijk: ‘Nu ben je echt wel te mager.’ Het jaar voordien vonden ze me te dik. Pfff, zo is het altijd wel iets, hé. Wie mij haatberichten stuurt, blokkeer ik gewoon. En dan denk ik: veel plezier in je eigen, verbitterde wereldje. Ik heb er al zo’n twintigtal volgers uitgesmeten”, aldus Lesley-Ann.

Screenshot van geile berichten

Media- en societyfiguur Griet Vanhees (40) legt uit dat ze ondertussen een olifantenvel gekregen heeft door alle negatieve berichten. “Ik krijg op sociale media altijd hetzelfde te lezen: dat ik te mager ben of lelijk ben. Ach, het interesseert me niet. Ik heb intussen een olifantenvel gekregen. Maar fijn is dat niet, dat aanvallerige gedoe. Mensen die zagen, die smijt ik eruit”, vertelt ze.

“En uiteraard krijg ik weleens ‘originele’ berichten van mannen waar ik dan eens goed mee lach. Ik zou een boek kunnen vullen met #MeToo-momenten. Mannen die zeggen dat ze met mij naar bed willen, blokkeer ik gewoon. Soms neem ik een screenshot van wat ze mij sturen, en post ik dat openbaar. Ik verwijder dan wel hun naam, anders krijg ik problemen. Maar die mannen weten dan hoe laat het is, en ze stoppen met hun degoutante berichten”, klinkt het nog.

Psychopaten

Toen plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (57) online poseerde met een naakte gans, kreeg hij tal van doodsbedreigingen van GAIA-aanhangers en militanten van andere dierenrechtenorganisaties. Volgens hem is er dan slechts één optie: die mensen blokkeren. “Negeren helpt niet als ze je in groep aanvallen. Dat is in het echte leven ook zo. Als je op café gaat en vier kerels vallen je lastig, kan je beter met stille trom vertrekken. Want in het extreme geval krijg je een mes in je pens”, laat hij optekenen.

“Mensen die haatberichten sturen zijn gestoord. En spijtig genoeg is 10% van de bevolking min of meer psychopaat. Als we er nog persoonlijkheidsstoornissen bijtellen, gaan we binnenkort de kaap van de 50% overschrijden, waarvan een groot deel depressief in de zetel ligt. En sommigen daarvan zijn er op uit om anderen even kapot te maken als ze zelf zijn”, aldus Hoeyberghs.