Bjorg Lambrecht verloor controle over stuur door reflector op weg

Wielrenner Bjorg Lambrecht is de controle kwijtgeraakt over het stuur door een verkeersreflector aan de kant van de weg en zo dodelijk ten val gekomen tijdens de Ronde van Polen. Dat blijkt uit het onderzoek van de Poolse autoriteiten.

Bjorg Lambrecht is door een stom incident om het leven gekomen. De renner van Lotto-Soudal is tijdens de Ronde van Polen van de baan geraakt door een verkeersreflector aan de kant van de weg. Dat heeft het parket in de zuidwestelijke stad Rybnik in Polen gemeld in verschillende Poolse media.







Bjorg Lambrecht kwam op 5 augustus om in de Ronde van Polen toen hij na een val tegen een duiker naast de weg terechtkwam. Het parket baseert zich op getuigenissen van twee wielrenners die achter Bjorg Lambrecht reden. Het onderzoek zou nog niet afgerond zijn. Zo zouden er nog verschillende verhoren moeten plaatsvinden.

De beloftevolle renner was een van de figuren die in de toekomst een belangrijke rol zou krijgen in het Belgische wielrennen. Lambrecht was nog maar 22 jaar oud, maar liet in het voorjaar al verschillende ereplaatsen oplijsten in de Waalse klassiekers. De Ronde van Spanje, die afgelopen zaterdag van start ging, zou de eerste grote ronde geweest zijn van het klimtalent.