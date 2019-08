IN BEELD. Wielerwereld neemt afscheid van Bjorg Lambrecht

Familie, vrienden en sympathisanten hebben afscheid genomen van de overleden renner Bjorg Lambrecht in de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare. De kerk was te klein voor het aantal opgedaagde mensen. Op het dorpsplein stond een groot scherm om de plechtigheid te kunnen volgen.

De kist werd op de tonen van ’No Sound But The Wind’ van Editors de kerk binnengedragen door onder anderen ploegmaats Jelle Vanendert en Tiesj Benoot en ex-ploeggenoot André Greipel. Tijdens de emotionele afscheidsplechtigheid weerklonk onder meer ‘With Or Without You’ van U2, ‘Ploegsteert’ van het Zesde Metaal, ‘Love The Way You Lie’ van Eminem ft. Rihanna en ‘Zeg Me Dat Het Niet Zo Is’ van Frank Boeijen.







“We hebben een groot wielertalent verloren”, verklaarde bondsvoorzitter Tom Van Damme vooraf. “Maar vandaag gaan mijn gedachten vooral uit naar de familie en de ouders, die hun zoon verloren hebben. In België zijn recent verschillende renners heengegaan. Maar bij Bjorg heeft het noodlot echt toegeslagen. Was hij een meter verder gevallen, dan waren we hier nu niet.”

Verschillende andere prominenten uit de wielerwereld tekenden present, zoals sportief manager van Lotto Soudal Marc Sergeant, algemeen manager John Lelangue, sportief directeur Kevin De Weert en presentator Karl Vannieuwkerke. Ook burgemeester van Aalter Pieter De Crem (CD&V) was aanwezig. Knesselare is een deelgemeente van Aalter.

‘RIP Bjorg’

Afgelopen weekend kon men het lichaam van de betreurde renner groeten in het funerarium van Knesselare. In de gemeente hangen heel wat Belgische vlaggen en witte ballonnen. Voor veel huizen liggen knuffelberen, met daarop de tekst ’RIP Bjorg’. Daarmee werd massaal gevolg gegeven aan de oproepen op Facebook.

Het centrum van Knesselare werd voor de afscheidsplechtigheid verkeersvrij gemaakt, er mocht niet geparkeerd worden. Na de uitvaartdienst volgt de crematie in intieme kring.

Lambrecht, die beschouwd werd als een groot klimtalent, liet vorige week maandag op 22-jarige leeftijd het leven na een zware val in de Ronde van Polen.