VIDEO. Streakster verstoort EK paardensport en krijgt stamp van man: “Vuile kutteef”

Commotie op de Europese Kampioenschappen paardensport in Rotterdam, waar twee activisten het parcours opliepen. Eentje daarvan kreeg achteraf een schop van een geïrriteerde man.

Het tafereel speelde zich af tijdens de rit van springruiter Marc Houtzager (48). Twee vrouwen liepen het parcours op, trokken hun t-shirt uit en probeerden duidelijk in beeld hun boodschap te verkondigen. Op hun lichaam stond ‘EK Abuse’ en ‘Stop Horse Slavery’ geschreven. Houtzager trok zich niets aan van de actie en maakte zijn rit succesvol af.

Dag verpest







Hun actie was echter niet ongevaarlijk, want een van de vrouwen liep voor de hindernissen in de lijn van de ruiter. Ze werden allebei door medewerkers afgevoerd. Eentje werd in de backstage geschopt door een gepikeerde man. “Vuile kutteef”, briesde hij daarbij.

De man in kwestie heeft geen spijt van zijn stevige reactie. “Ik vind dit totaal waardeloos. Iedereen die hier komt, beleeft de paardensport op een aangename manier. En dan komen er opeens een paar onrustzaaiers. Dan komt het oerinstinct in mij naar boven. Misschien was mijn reactie ook wel waardeloos, maar dat was die van hen ook. Toch een beetje oog om oog, hè. Die onrustzaaiers bederven de pret hier. Mijn dag is verpest”, vertelde hij aan Rijnmond.

Allergrootste plezier

De man voegde eraan toe dat de paarden goed behandeld worden, in tegenstelling tot wat de activisten denken. “Ik vind dit totaal belachelijk, ik ga toch ook niet tegen de ouders van Wesley Sneijder zeggen dat ze aan kindermishandeling doen omdat hij zo hard moet trainen. Die paarden die hier op het hoogste niveau springen, doen dat met het allergrootste plezier. Anders komen ze ook niet zo ver”, klonk het.

Het moment waarop een van de activisten afgevoerd wordt en een stamp krijgt:

Het moment waarop de vrouwen het parcours betreden: