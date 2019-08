Opschudding in VS over agenten te paard die zwarte verdachte met koord meevoeren

In de Verenigde Staten is opschudding ontstaan over het optreden van de politie in een Texaanse stad. Enkele agenten te paard hadden een zwarte verdachte opgepakt en bij gebrek aan voertuig vastgebonden aan een koord meegenomen naar het politiekantoor.

Een foto van het gebeuren ging viraal en zorgde voor geschokte reacties. De scène doet volgens velen denken aan het verschrikkelijke tijdperk waarin zwarte slaven werden vernederd, gelyncht en geboeid met een touw door de straten werden gevoerd.







(Lees hieronder verder.)

Here’s video of Donald Neely being led through Galveston streets by mounted officers. The scene has created quite to the uproar. https://t.co/pPEFG2eOSb #kprc2 #HouNews pic.twitter.com/WyAzZfCu45 — KPRC 2 Houston (@KPRC2) 6 augustus 2019

New cell phone video shows the controversial trespassing arrest of Donald Neely in Galveston. He’s tied to a rope and led between two horse. It looks like police pull a bag off of his head in this video. A police source told Fox 26 it is a welding mask that belongs to Neely. pic.twitter.com/Jz8wcGLX07 — Ivory Hecker FOX 26 (@IvoryHecker) 6 augustus 2019

Geen patrouillewagen

De verdachte, Donald Neely, werd opgepakt wegens een inbraak. Eigenlijk was het de bedoeling om hem met een patrouillewagen over te brengen naar het politiekantoor, maar er waren enkel agenten van de bereden politie beschikbaar, verontschuldigde de politiechef van Galveston, Vernon Hale, zich. Neely werd daarom te voet meegenomen, geëscorteerd door twee agenten te paard die hem vasthielden met een koord.

“Hoewel het gaat om een onderwezen techniek en dit in sommige omstandigheden de meest aangewezen methode is, denk ik dat onze agenten een verkeerde beslissing hebben genomen”, verklaarde de politieverantwoordelijke in een communiqué op Facebook.

Verontschuldigingen

Heel wat internauten hebben inmiddels geëist dat de agenten in kwestie een sanctie zouden krijgen of ontslagen worden omdat ze Neely op een dergelijke vernederende manier hebben behandeld. Hale verklaarde alvast dat hij heeft besloten om deze methode niet langer te gebruiken voor opgepakte verdachten. Maar “eerst en vooral is het mijn plicht om mij te verontschuldigen bij de heer Neely voor dit nutteloze lijden”, voegde hij er nog aan toe.

Dear @GalvestonPD. What you did here to this man, Donald Neely, is horrible and unacceptable. I would say “We need answers,” but nothing you can say would ever justify what you did to this man. Nothing at all. pic.twitter.com/OdVeqrFDcv — Shaun King (@shaunking) 6 augustus 2019

Police officers arrested Donald Neely, who is Black, for trespassing, handcuffed him, attached a rope to the handcuffs and led him through the streets of Galverston on mounted horses. All as though they were slave masters, and he were their slave. https://t.co/G0ryVdi8Mj — Rebecca J. Kavanagh (@DrRJKavanagh) 6 augustus 2019

Down in #Galveston #Texas, two horse mounted race soldiers walked a detained mentally ill Black man named Donald Neely down the street like a captured slave from the 1800s pic.twitter.com/c0CSKVn6T9 — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) 6 augustus 2019