Opgepast! Roaching is de nieuwste gemene datingtrend

Alsof ghosting, de datetechniek waarbij je crush plots niets meer laat weten, niet erg genoeg is, is er alweer een nieuwe gemene datingtrend opgedoken. Bij roaching spreekt je date immers nog met andere mannen of vrouwen af en liegt hij of zij daarover.

Stel, je hebt de tijd van je leven met je nieuwe crush en ziet een relatie wel zitten. Je hebt het gevoel dat hij of zij daar hetzelfde overdenkt, maar dan kom je er plots achter dat je loveinterest er andere afspraakjes op nahoudt. Bij roaching word jij in de waan gelaten dat jullie daten op een serieuze relatie afstevent, terwijl de andere partij niet die intentie heeft en meerdere personen aan het lijntje houdt.







Dit fenomeen is natuurlijk van alle tijden, maar heeft nu eindelijk een naam gekregen. Er is een duidelijk verschil met verschillende mensen daten en daar eerlijk over zijn. Maar doe je dit stiekem en schep je verkeerde verwachtingen, dan ben je een roacher.