Shelving is de nieuwste trend in datingland

We kunnen de datingtrends amper bijhouden. Na firedooring, gatsbying en sneating, heb je nu ook ‘shelving’, waarbij je thuis in de zetel met op verschillende datingapps chat, maar geen tijd hebt om daadwerkelijk af te spreken.

We hebben het steeds drukker en dat heeft ook invloed op ons datingleven. Naast een drukke job, hebben we familie en vrienden die we aandacht moeten geven en ook nog enkele hobby’s. Bovendien is het erg gemakkelijk om te daten via allerlei apps. Je kan swipen op weg naar je werk, tijdens het koken en zelfs op het toilet.







Wanneer je het enkel houdt bij chatten op datingapps, doe je aan ‘shelving’. Op het moment dat je crush vraagt om af te spreken, vind je geen enkel gaatje in je agenda. Jullie beslissen dan maar om elkaar te zien in “een rustigere periode”, maar uiteindelijk komt het er niet van.

Klinkt dit jou bekend in de oren? Sommige mensen hebben het daadwerkelijk te druk om af te spreken, maar als je love interest telkens zijn of haar drukke agenda als excuus gebruikt, dan is die persoon schuldig aan ‘shelving’. Pas dus op voor gesprekspartners met bindingsangst!

Bron: Het Laatste Nieuws