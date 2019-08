Bruidegom onder vuur door DEZE foto van zijn vuile nagels tijdens huwelijk

Een man krijgt er stevig van langs omdat hij op zijn trouwdag vuile nagels had. “Heeft hij zich wel gewassen voor zijn trouw?”, klinkt het onder meer.

Trouwen doe je niet elke dag. Je wil er dus op je best uitzien, al is het maar voor de talloze foto’s die de eeuwigheid in gaan. Een man lapte die regel aan zijn laars en gaf niet de meest propere indruk tijdens zijn huwelijk.

Gedegouteerd







Een foto van de handen van het getrouwde stel werd gedeeld in de Facebookgroep ‘That’s It, I’m Nail Shaming’. Daarop is duidelijk te zien dat de man vuil onder zijn nagels heeft zitten.

Dat viel bij heel wat mensen niet in goede aarde. “Ik begrijp niet dat een man niet één keer in zijn leven zijn best kan doen om er goed uit te zien. En dan nog op het moment waarop hij belooft om de rest van zijn leven bij zijn vrouw te blijven”, reageert iemand. “Als zijn nagels er al zo slecht uitzien, dan wil ik niet weten hoe hij er voor de rest uitziet”, schrijft nog iemand. “Oh, man. Ik zou nooit met hem in bed duiken”, klinkt het nog.