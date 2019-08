Hartverwarmend: koppel hertrouwd nadat dementerende man huwelijk vergeten was

Een koppel uit het Schotse Aberdeen is voor de tweede keer getrouwd nadat de dementerende echtgenoot zijn huwelijk vergeten was. Twaalf jaar geleden stapte de 71-jarige Bill Duncan in het huwelijksbootje met de 69-jarige Anne, maar de man dacht de voorbije maanden dat zijn echtgenote zijn nieuwe vriendin was. Bill vroeg haar vorige week ten huwelijk.

De twee ontmoetten elkaar in 2001, toen Bill optrad als entertainer en goochelaar in Aberdeen. De man kreeg in 2010 de diagnose van dementie, drie jaar na hun trouw. Sindsdien zorgt Anne dag en nacht voor haar echtgenoot, die tegenwoordig moeite heeft met praten. De vrouw runt een maandelijkse discohappening voor mensen met dementie en hun naasten.







Door zijn dementie vergeet Bill belangrijke levensgebeurtenissen, waaronder dus ook zijn eigen trouwdag. De laatste maanden zag Bill zijn echtgenote aan voor zijn nieuwe vriendin, en vorige week vroeg hij haar ten huwelijk. Anne ging mee in het verhaal. “We waren eerder deze maand naar een huwelijksfeest van een familielid gegaan, en blijkbaar heeft dat Bill erg geraakt”, vertelt Anne aan de Britse krant The Independent. “Niet lang daarna zei Bill dat hij voor eeuwig bij mij wou zijn.”

Wit trouwkleed

“Hij vroeg me wanneer we samen naar het altaar zouden stappen. Ik dacht dat hij die vraag zou vergeten, maar de volgende dag zei hij het opnieuw.” In de aanloop naar het huwelijk stelde Bill elke dag vragen aan Anne over de trouw, en hij leek te popelen om in het huwelijksbootje te stappen.

Vorige week zaterdag hernieuwde het paar zijn huwelijksbelofte, thuis in Aberdeen. Hun dochter overtuigde Anne om een wit trouwkleed te kopen.