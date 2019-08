Met deze DIY-tip heb je nooit nog last van fruitvliegjes

In de zomermaanden heeft elk huishouden er wel eens last van: fruitvliegjes in de keuken. Deze ongenodigde gasten willen we het liefst zo snel mogelijk kwijt.

Voor deze simpele hack heb je een paar dingen nodig die je sowieso al in huis hebt liggen. Wij geloven dat je fruitvliegjes namelijk het beste kunt bestrijden met een stuk fruit.

Een glas

Een stuk zacht fruit

Afwasmiddel

Papier

Plakband

Water







Met deze hack kan je gemakkelijk fruitvliegjes vangen:

Snijd een stuk fruit wat kleiner en leg het in het glas. Je kunt het fruit nog een beetje uitknijpen om de fruitgeur extra los te laten komen. Vul het glas verder met een laagje water, en voeg een paar druppels afwasmiddel toe.

Maak van een strook papier een trechter, en plak deze vast met plakband. Houd een kleine opening over waar de fruitvliegjes doorheen kunnen vliegen.

Zorg ervoor dat de punt van de trechter het water/fruit/afwasmengsel niet raakt. Sla de randjes van de trechter om het glas, en plak deze ook helemaal vast. Zo voorkom je dat de vliegjes er langs de rand uit kunnen kruipen. Dat is namelijk niet de bedoeling.

Keep it clean

Voordat je de fruitvliegjesval tussen het fruit zet, is het belangrijk om alles goed schoon te maken. Gooi rottend en overrijp fruit weg, spoel het overige fruit goed af, haal een doekje door de fruitmand en over het aanrecht, en je zorgt ervoor dat de fruitvliegjes niet meer terug wíllen komen.