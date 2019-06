Drie manieren om komaf te maken met fruitvliegjes

Zomerse temperaturen staan helaas niet enkel gelijk aan urenlang terrasjes doen en op vakantie gaan. Niet alleen de mens, maar ook fruitvliegjes doen het namelijk goed tijdens de zomer. Binnen de kortste keren kan je huis veranderen in een waar vliegjesparadijs. Van je woonkamer tot je vuilnisbak: er lijkt geen ontkomen aan. Gelukkig kunnen deze drie tips je uit de nood helpen.

1. Maak zelf een vliegenval

Fruitvliegjes zijn, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet alleen gek van fruit. Ze doen zich ook te goed aan andere zoetigheden en rotte etenswaren. Daar kan je handig gebruik van maken door zelf een vliegenval in elkaar te knutselen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, zijn een jampot, een blad papier en iets om de pot mee te vullen. Dat kan gaan van appelazijn tot enkele sneetjes banaan. Doe de vulling in de pot en maak een trechter van het papier, die je in de pot plaatst met de kleine opening naar beneden. Zet je zelfgemaakte vliegenval in de buurt van het fruit of een andere plaats waar je de fruitvliegjes hebt gezien. Ze zullen aangetrokken worden door de vulling en nadien geen uitweg meer vinden.

2. Gooi restjes bier en wijn niet weg







Ook alcohol is een ideaal lokmiddel voor fruitvliegjes. En hoe ouder de alcohol, hoe beter. Merk je dat er nog een restje verschraalde wijn in je wijnfles zit? Gooi dat dan niet weg, maar zet de fles met het bodempje wijn in de buurt van de vliegjes. Net zoals bij de vliegenval zullen ze naar binnen vliegen, aangetrokken door de alcoholgeur, en geen uitweg meer vinden of verdrinken in de vloeistof.

3. Investeer in een vleesetende plant

Ben je een echte plantenliefhebber? Dan is het een leuk idee om eens een vleesetende plant aan te schaffen. Die ziet er niet alleen leuk uit, maar het is ook een natuurlijke manier om je fruitvliegjesprobleem aan te pakken. Heb je echt veel last van het ongedierte, dan is een plant wellicht niet genoeg. Je kan deze remedie uiteraard ook altijd combineren met bovenstaande om meer resultaat te boeken.