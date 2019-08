Dwayne ‘The Rock’ Johnson is best betaalde acteur ter wereld

Hollywoodster Dwayne ‘The Rock’ Johnson is momenteel de best betaalde acteur wereldwijd, volgens een rangschikking van het Amerikaanse weekblad Forbes. De 47-jarige acteur heeft de voorbije twaalf maanden 89,4 miljoen dollar (zo’n 80,5 miljoen euro) op zijn rekening zien verschijnen.

Zakenblad Forbes bekeek welke acteur tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019 het meest verdiende, en dat bleek Dwayne Johnson te zijn. Hij volgt steevast dezelfde filosofie, vertelde hij in 2018 aan Forbes: “Het publiek komt op de eerste plaats. Wat wil het publiek, en wat is het beste scenario dat we kunnen maken dat hen tevreden naar huis zal sturen?” En dus speelt Johnson mee in trekpleisters als ‘Jumanji’, ‘Baywatch’ en de ‘Fast & Furious’-reeks.

Will Smith sluit top tien af







De top tien wordt verder aangevuld door Chris Hemsworth (76,4 miljoen dollar), Robert Downey Jr. (66 miljoen), Akshay Kumar (65 miljoen), Jackie Chan (58 miljoen), Bradley Cooper (57 miljoen), Adam Sandler (57 miljoen), Chris Evans (43,5 miljoen), Paul Rudd (41 miljoen) en Will Smith (35 miljoen).

Johnson stond in 2016 al eens bovenaan de lijst. Vorig jaar stond hij op de tweede plaats met een geschat inkomen van 124 miljoen dollar. Hij moest toen enkel George Clooney voor zich laten.

Vandaag wordt ook nog de lijst met best betaalde actrices gepubliceerd. Vorig jaar stond Scarlett Johansson bovenaan, met een totaal van 40,5 miljoen dollar (36,5 miljoen euro).