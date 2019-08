Sheryl Crow zag “bizarre dingen” tijdens haar samenwerking met Michael Jackson

‘Sheryl Crow heeft een boekje opengedaan over haar collaboratie met Michael Jackson in de jaren 80. Ze herinnert zich “echt vreemde dingen” en stelt altijd twijfels te hebben gehad over het gedrag van de zanger, herhaaldelijk beschuldigd van pedofilie.

In een interview met de Telegraph vertelde de countryzangeres over haar ervaringen met de King of Pop tijdens een 18-maanden durende tour.







In de ‘Bad’-tour klom Sheryl Crow elke avond op het podium om het ​​duet ‘Just Can not Stop Loving You’ op te voeren. Het was de doorbraak in haar carrière.

Leaving Neverland

Tot vandaag heeft ze nog nooit de documentaire ‘Leaving Neverland’ gezien, waarin twee mannen getuigen over kindermisbruik door Jackson. “Ik heb het niet gezien en ik wil het niet zien”, zegt ze.

“Ik zag veel dingen die ik “heel vreemd” vond en waarover ik mezelf vragen stelde”, aldus Crow in de Telegraph. Hoewel ze weigerde in detail te gaan, beweert ze altijd twijfels te hebben gehad over het gedrag van de zanger. Een paar weken eerder vertelde Sheryl Crow aan de Guardian dat ze “boos” was op het “enorme netwerk van mensen die dit allemaal lieten gebeuren”.

Jackson, die in 2009 overleed, werd meerdere keren beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover kinderen. De zanger werd echter nooit veroordeeld.