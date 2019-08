Explosieve onthullingen over seksleven Michael Jackson en Lisa Marie Presley

Een voormalige meid van Michael Jackson heeft in een interview met tabloidkrant The Sun explosieve onthullingen gebracht over het seksleven van de zanger. Volgens haar gebruikte de King of Pop zijn vrouw Lisa Presley voor de show, en ontving hij jonge metgezellen zodra ze weg was.

Lisa Marie heeft wel altijd volgehouden dat zij en haar echtgenoot van twee jaar een bloeiend seksleven hadden. Zo vertelde ze over hoe hij zong om een orgasme te krijgen en hoe ze het liefst staand seks hadden.







Adrian McManus diende vier jaar lang Michael Jackson en gelooft er niets van. “Van wat ik me herinner, heeft Lisa Marie nooit overnacht in zijn privé-slaapkamer. Niet een keer ben ik Michaels slaapkamer binnengelopen en zag ik hen in bed of gewoon samen wat rondhangen. De paar keer dat ze in het huis overnachtte, sliep ze in de Rose Room. Die kamer ligt vooraan in het huis, uitkijkend op de bloemen, terwijl de vertrekken van Michael helemaal beneden, aan de achterkant van het huis liggen. Ze konden niet verder uit elkaar liggen. Ik kan me niet eens herinneren dat Michael ooit naar de Rose Room ging.”

“Hete nachten”

De meid vertelt dat Michael Jackson vermeende hete nachten met zijn vrouw in scène en valse aanwijzingen achterliet. “Bij het schoonmaken vond ik dan een sexy witte beha onder het bed”, zegt ze. “Of er lag een gebroken bril ernaast. Het voelde aan alsof hij met me speelde. Het leek allemaal geënsceneerd omdat het nooit eerder was gebeurd. Hij wilde dat ik geloofde dat ze seksueel actief waren. Maar ik had altijd mijn twijfels. Ik heb ze zelfs nooit zien kussen.”

Jonge jongens

De voormalige werknemer stelt dat zodra Lisa vertrok, jonge jongens arriveerden om hem bedrijf gezelschap te houden. “Zijn aandacht was alleen voor hen.”

Verschillende mensen geloven dat Jackson alleen maar trouwde met Lisa Marie om verdenkingen van seksueel misbruik van kinderen af ​​te wenden. “Ik kan zien waarom dit huwelijk een hoax zou zijn geweest”, zegt Adrian. “We moeten niet uit het oog verliezen wat er toen net gebeurd was.”

“Mcihael had net een overeenkomst gesloten met Jordie Chandler (die hem beschuldigde van seksueel misbruik toen hij pas 13 jaar oud was, red.), en zijn imago was aangetast. Een huwelijk met een bekende vrouw, een van de meest gewilde vrouwen ter wereld, kwam dus precies op het juiste moment om de sceptici het zwijgen op te leggen.”