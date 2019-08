Programmeur bedacht niet zo geniaal kenteken om aan boetes te ontkomen

Een Amerikaanse IT-consultant dacht de geniale oplossing te hebben bedacht om aan verkeerboetes te ontkomen. Helaas voor hem werkte het plan eerder averechts.

In de VS kun je tegen betaling zelf je nummerbord kiezen en dus bedacht Joseph Tartaro dat het woord NULL grappig zou zijn. Niet alleen zag hij er de humor wel van in, ook hoopte hij zo misschien onder verkeersboetes uit te komen.







In de meeste programmeertalen betekent NULL namelijk dat een vakje leeg is of geen waarde heeft. Zijn kenteken zou het computersysteem mogelijk in de war brengen, was de gedachte.

Tientallen boetes

Dat gebeurde inderdaad, maar niet zoals de programmeur hoopte. Er vielen plotseling tientallen boetes op de mat uit het hele land en voor allerlei overtredingen. Het ging mis toen Tartaro zijn eerste boete betaalde. Het systeem legde toen de link tussen de persoonsgegevens van de Amerikaan en de waarde NULL. Alle boetes waarbij een agent een vakje leeg liet kwamen daarna bij de onfortuinlijke IT’er terecht.

De man moest officieel elke boete afzonderlijk aanvechten, maar hij ging in gesprek met de beheerder van het systeem en zo werd het totaalbedrag verlaagd van meer dan 12.000 dollar naar uiteindelijk 140 dollar.