Ruben Van Gucht in de clinch met Jacques Vermeire over “geldkwestie”

Ruben Van Gucht en Jacques Vermeire zitten verweven in een lastige kwestie rond Jacques’ zaalshow ‘7 tot 77’. Ruben fungeerde daarin aanvankelijk als aangever, maar die samenwerking is nu abrupt geëindigd.

Bijna een jaar lang draaide Ruben Van Gucht mee in de zaalshow ‘7 tot 77’ van Jacques Vermeire. Mooi om te zien, want de 33-jarige Sporza-journalist is van kindsbeen af grote fan van de 68-jarige komiek. Jammer genoeg is er nu een einde gekomen aan hun samenwerking. Een financieel dispuut zou aan de basis daarvan liggen.

Financiële frustratie







Zo zou Ruben in de loop van de tournee meermaals gevraagd hebben om beter betaald te worden. Het management van Jacques wilde zich echter liever houden aan de initiële overeenkomst die op papier stond. Tot frustratie van Ruben, die vorige week zaterdag zijn kat stuurde naar de Lichtfeesten in Reet. Jacques’ manager Thomas Lowette sprong dan maar noodgedwongen voor hem in. De komende zaalshows zullen ook zonder Ruben gespeeld worden.

Discussie al lang aan de gang

Thomas zag de bui al een tijdje hangen. “Wat in Reet gebeurd is, was eigenlijk an accident waiting to happen. Het eindpunt, zo hopen wij, van een brede strategie van bewust toenemende dreiging. Kijk, het staat Ruben volledig vrij om zijn overeenkomst met ons te willen openbreken en nóg meer te vragen dan de forse royalty’s die wij hem nu al betalen, als hij daar argumenten voor denkt te kunnen aandragen.”

“Maar ik ben niet overtuigd dat ik een positieve boodschap lees in het financieel management van Paul De Geyter, Rubens manager sinds maart. Net toen is de hele discussie begonnen, nota bene. ’t Is zo jammer… Onvoorstelbaar eigenlijk hoe Ruben zijn kinderdroom-in-uitvoering daar in Reet publiekelijk aan diggelen heeft geslagen”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Rubens manager was karig met commentaar. Hij liet weten dat het dossier in handen ligt van hun advocaat. Volgens hem gaat het niet over een eventuele loonsverhoging, maar over een dispuut over auteursrechten.

Ruben Van Gucht en Jacques Vermeire bij aanvang van de samenwerking, toen er nog geen haar in de boter zat: