Deze website helpt je om jouw dubbelganger op te sporen

Vermoed je dat je ergens een tweelingbroer of -zus hebt rondlopen? Of ben je gewoon benieuwd of er in Australië iemand bestaat die als twee druppels water op jou lijkt? Dan kan de website Twin Strangers je helpen.

Op deze website kan je een foto van jezelf uploaden en via een gratis zoekoptie door duizenden foto’s scrollen met mensen die dezelfde gelaatsstructuur hebben. Bij elk gezicht dat je tegenkomt kan je op ‘ja’ of op ‘nee’ klikken om zo een lijstje te creëren met mensen die je dubbelganger zouden kunnen zijn.







Vind je toch niet wat je zoekt? Als je lidmaatschap betaalt, mag je gebruik maken van de artificial-intelligent face-recognition. Op die manier maak je meer kans om iemand te vinden in de database.

Veel succes!