Dankzij deze website ben je voorbereid op de dood van honden in films

Er zijn talloze redenen waarom mensen weleens een traantje (of duizend) wegpinken tijdens het kijken van een film. De hoofdpersonages gaan uit elkaar, je filmcrush wordt plots neergeschoten of… de hond sterft. Voor wie zich graag voorbereidt op fictief dierenleed, is er nu een wel heel handige website beschikbaar.

De trouwe vriend van de mens laat velen van ons niet koud. Een traantje wegpinken bij films als ‘Marley & Me’ of ‘I Am Legend’ is dan ook geen uitzondering. Wil je liever voorbereid zijn op zulke trieste momenten, dan kan je terecht op de website ‘Does the dog die’.

Draken en auto-ongelukken







De naam van de site spreekt boekdelen. Je kan er een handig lijstje terugvinden van films waarin een hond het leven laat, maar er is meer. Door het grote succes van de formule zijn er nu ook andere emotionele triggers opgenomen in het aanbod. Denk bijvoorbeeld aan een draak die sterft (rarara over welke serie hebben we het) of films waarin een auto-ongeluk plaatsvindt. Dat leidt uiteraard tot spoilers van jewelste, maar je bent in elk geval voorbereid. Houd die zakdoeken en je veiligheidsdekentje alvast in de aanslag.