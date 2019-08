VIDEO. ‘Thuis’ viert kwarteeuw op de buis met nieuwe begingeneriek

In september gaat het 25ste seizoen van ‘Thuis’ van start. Om die verjaardag te vieren komt Eén met een nieuwe generiek en introsong op de proppen. Miguel Wiels en Niels Destadsbader schreven het nummer, Raf Van Brussel mocht het op zijn beurt inzingen.

“Toen we Raf de demo hoorden zingen, was er meteen een klik. Zijn stem past perfect bij het lied en hoe de begingeneriek eruitziet: een match op alle vlakken”, aldus producer Hans Roggen. Volgens sommigen lijkt het nieuwe ‘Ik ben thuis’ wel heel hard op ‘Je bent thuis’, de vorige generiek. “Maar het lied is compleet anders. Uiteraard draait het wel nog altijd rond de warmte van het thuiskomen”, stelt Roggen.

Vereerde Raf Van Brussel







“Ik was meer dan vereerd om mijn stem te mogen lenen aan de titelsong van dit jubileumseizoen”, aldus Raf Van Brussel.”De song zat al vanaf de demoversie in mijn hoofd en ik kreeg het er niet meer uit. Hopelijk vinden de meer dan 1,2 miljoen Thuis-kijkers het een even leuke oorwurm als ik.”

Ook het logo van de populaire Eén-soap zal er anders uitzien, verklapt Rogge. “We zijn helemaal klaar voor het 25ste seizoen. Sinds mei zijn we al aan het opnemen. Intussen zijn we Halloween gepasseerd en staan de acteurs in hun winterkleren op de set.”