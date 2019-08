Fabrizio en nieuwe liefde al uit elkaar: “Je bent te mooi voor die lange griezel”

Het lijkt erop dat Fabrizio en Maithé een punt hebben gezet achter hun relatie. Dat valt te lezen op Instagram.

Het liefdesleven van ‘Temptation’-verleider Fabrizio Tzinaridis is behoorlijk stormachtig te noemen. Eind juli kondigde zowel hij als Pommeline aan dat ze inderdaad geen koppel meer waren, nadat de 26-jarige tattoo artist het te bont had gemaakt met verleidster Julia in ‘Temptation Island VIPS’. Ook Julia werd al snel aan de kant geschoven voor een andere jongedame: Miss België-finaliste 2017 Maithé Rivera Armayones, tevens ex-vriendin van Rode Duivel Thibaut Courtois.

Contact verbroken







Nu blijkt dat ook dát sprookje alweer uit is. De twee hebben alle gezamenlijke foto’s op Instagram verwijderd en volgen elkaar niet meer. Bovendien heeft Maithé (20) op Instagram in een antwoord bevestigd dat het over & out is met Fabrizio. Een vriendin van Maithé schreef haar op Instagram dat het maar beter zo is: “Lieve Maithé, trap er nooit meer in. Je bent te mooi voor die lange griezel”.

Intussen heeft ook roddelkoningin Michella Kox het nieuws op Facebook bevestigd. “Even voor de duidelijkheid: het is echt uit! Wat een sensatie op een maandagavond”, klinkt het.

Foto van zoontje

Diezelfde maandagavond deelde Fabrizio voor het eerst een foto van zijn zoontje op Instagram. In een openhartig bericht gaf hij toe dat hij er niet altijd voor zijn kind was, maar dat hij zich heeft voorgenomen om dat voortaan wel te doen. “Ik kan eerlijk toegeven dat ik bang was om papa te worden… Geen excuus om niet naar je kind om te kijken maar ik probeer nu wel, ondanks de schijnwerpers, om gewoon wel een goede vader te zijn”, schreef hij.