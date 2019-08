De helft van de Amerikanen wisselt niet elke dag van onderbroek

Maar wat doe je als al je onderbroeken in de was zitten? Sommige ondervraagden keren hun vuile slip binnenstebuiten, zodat die goed is voor nog een draagbeurt, als is ook deze techniek omstreden.

Langer dan een week

Onder de deelnemers aan het onderzoek zaten ook echte viespeuken. 13% van hen gaf aan minstens een week dezelfde onderbroek te dragen. Mannen hebben trouwens 2,5 keer meer de neiging om zich hieraan te wagen dan vrouwen.

Verder toonde de studie aan dat 46% ondergoed draagt dat minstens een jaar oud is en 38% gaf toe niet te weten waneer ze hun onderbroeken gekocht hadden. Volgens Tommy John zou je je slips na 6 maanden tot een jaar moeten weggooien, omdat sommige micro-organismes zelfs in de was niet helemaal verdwijnen. Die zouden volgens de onderbroekexperten tot schimmelinfecties en infecties aan de urinewegen kunnen leiden. Al komt deze raad natuurlijk ook goed uit voor de verkoopscijfers van het onderbroekenmerk…