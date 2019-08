Daarom gaat je tandenborstel delen een stap te ver

Jullie delen alles met elkaar: het bed, je diepste geheimen, pizza… Om van lichaamssappen nog maar te zwijgen. Dus wanneer de nood het hoogst is, lijkt het voor de hand liggend om ook je tandenborstel te delen. Toch is dat minder onschuldig dan het lijkt.

Het overkomt de beste. Je blijft slapen bij je lief of jullie zijn samen op vakantie en je bent je tandenborstel vergeten. Ramp oh ramp, tot je je bedenkt dat je net zo goed die van je wederhelft kan gebruiken. Dat kan toch niet erger zijn dan een intense tongzoen? Wel, slecht nieuws: je tandenborstel heeft wel degelijk gevolgen.

Bloed en bacteriën







Sommige mensen hebben er meer last van dan andere, maar het is niet bepaald bizar dat je tandvlees bloed na het poetsen. Op zich is dat ook niet zo erg als het af en toe gebeurt. Dat bloedverlies kan echter wel voor problemen zorgen als je je tandenborstel deelt. “Soms zorgt het poetsen ervoor dat het tandvlees bloedt, waardoor iedereen die een tandenborstel deelt, wordt blootgesteld aan bloedziektes. Door een tandenborstel te delen, kunnen mensen bloed delen, wat veel riskanter is dan alleen speeksel uitwisselen”, aldus Dr. Ben Atkins, klinisch directeur bij Revive DentalCare, in Women’s Health. Bovendien bezit elke mond andere bacteriestammen. Omdat veel van die bacteriën aan je tandenborstel blijven plakken, is de kans op besmetting veel groter dan wanneer je elkaar kust of van hetzelfde glas drinkt. Je poetsbeurt heeft dan wel heel weinig nut. Zorg dus dat je altijd een tandenborstel bij hebt of poets desnoods je tanden met je vinger als het écht niet anders kan.