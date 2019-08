Oudste huisdier ter wereld blaast 121 kaarsjes uit

Wie een huisdier aanschaft of adopteert, gaat er meestal niet van uit dat het beestje hem of haar zal overleven. Maar als je kiest voor een schildpad zou dat zomaar eens kunnen gebeuren. Tommy, het oudste huisdier ter wereld, blaast vandaag namelijk 121 kaarsjes uit.

Tommy werd geboren in 1898. Dat geboortejaar deelt ze onder andere met René Magritte, Peggy Guggenheim en Gerard Walschap. Hij maakte twee wereldoorlogen mee en zag niet minder dan 21 Amerikaanse presidenten komen en gaan. Ook haar baasjes wisselden elkaar af, maar sinds 1909 bleef ze steeds binnen dezelfde familie.

Eitjes







Vandaag de dag is het Sheila Floris, kleindochter van Margaret Cloonan die Tommy in 1909 voor 1 pond kocht, die Tommy dagelijks in de watten legt. Sinds haar vijfde was de schildpad een deel van het gezin. Haar grootmoeder dacht oorspronkelijk dat het dier een mannetje was en noemde het daarom Tommy, maar enkele jaren later begon ze eitjes te leggen. Intussen luisterde de schildpad naar haar naam en die werd dus nooit veranderd. Volgens Sheila is Tommy een extreem makkelijk huisdier en moest ze nog nooit naar de dierenarts. Ze overleeft op onkruid uit de tuin en doet jaarlijks een winterslaap van zes maanden onder een heg in de tuin. Sheila denkt dat Tommy minstens 170 jaar oud zal worden en gelukkig is de hele familie gek op haar – ze zal dus niet op zoek moeten gaan naar een nieuw baasje op haar oude dag.