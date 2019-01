Mannelijke zeeschildpadden krijgen het heet onder de voeten

De klimaatopwarming doet gekke dingen met een mens – en dier. Door de stijging van de zeewatertemperatuur zien namelijk steeds minder mannelijke zeeschildpadden het levenslicht. De dierensoort zou daardoor binnen afzienbare tijd sterk in de problemen kunnen komen.

Warme vrouwtjes, koude mannetjes

De reden voor de daling in het aantal mannelijke zeeschildpadden is biologisch. Bij veel reptielen zijn immers niet de genen, maar wel de temperatuur bepalend voor het geslacht. Een eitje gelegd in een warme omgeving geeft meer kans op vrouwelijke schildpadden, een koude omgeving zorgt dan weer voor mannetjes. Een onderzoek geleid door Britse en Portugese wetenschappers, gepubliceerd in ‘Global Change Biology’, wijst uit dat dat de dierensoort binnen afzienbare termijn in de problemen zou kunnen brengen.

Bedreigd







Op dit moment zijn er zo’n 52% vrouwtjes en 48% mannetjes, waardoor alles mooi in evenwicht blijft. In de toekomst zou echter 76 tot 93% vrouwelijk kunnen zijn. Er blijft dus wel nog een mogelijkheid tot voorplanting, maar de lange zoektocht die de vrouwtjes zullen moeten ondernemen, zal het proces bemoeilijken. Bovendien zorgt de stijging van het zeewater er op dit moment al voor dat steeds meer broedplaatsen onbruikbaar worden. Ook dat zal er in de toekomst voor zorgen dat er steeds minder zeeschildpadden zullen rondzwemmen.