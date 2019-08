VIDEO. Tiener mishandelt hond door hem in de droogkast te stoppen

Een Amerikaanse tiener krijgt een storm van kritiek over zich heen nadat ze haar hond in de droogkast had gestopt en de video op Instagram plaatste. Ondertussen is het account van het meisje verwijderd.

Op de bewuste video zie je hoe een tiener uit Dallas haar hond in de droogkast plaatst, terwijl ze haar lach niet kan inhouden. “Ik ga het echt doen, ik ga mijn hond in de droogkast zetten. Hij vindt dat fantastisch!”, voeg ze er nog aan toe. Haar volgers waarschuwen haar echter dat ze haar hond zo kan traumatiseren.

Someone please call the police on this girl, Some people don’t deserve dogs or pets at all. It’s complete abuse how they treat them pic.twitter.com/GSFD080ErY

— Malissa (@sasaaok) August 10, 2019