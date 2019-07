Zielig: drugshond sterft na zoektocht in gevangenis

Een sneu verhaal uit Alabama, Amerika. Een drugshond is daar afgelopen weekend overleden omdat hij ziek werd van een onbekende substantie tijdens een onderzoek naar smokkelwaar in de gevangenis, meldt Fox News.

De drugshond Jake werd ziek en viel uiteindelijk neer nadat hij een een rare substantie had ontdekt in de Staton Correctional Facility in Elmore County. De hond stierf twee dagen na de vondst aan een longontsteking.







“Nadat hij alarm had geslagen toen hij het goedje gevonden had, verloor Jake zijn balans en reageerde hij niet meer”, vertelt Quintin Jones, de baas van de hond.

Synthethische marihuana?

Wat de giftige stof precies is, is nog niet bekend, alhoewel een aantal testen erop lijken te wijzen dat het om synthetische marihuana gaat. De hond werd na het incident direct uit de gevangenis geëvacueerd en Jake kreeg reanimatie en medicijnen. Even werd gedacht dat de hond het voorval zou overleven en volledig zou herstellen, maar helaas werd de onbekende substantie de hond uiteindelijk toch fataal.

Loyale metgezel

Het politiekorps plaatste een herdenkingstekst aan Jake op Facebook, waarin ze schrijven dat Jake al sinds 2014 lid was van het korps en een loyaal korpsgenootje was die vlekkeloos werkte.

“Jake stierf in dienst van de openbare veiligheid en in dienst van de staat. Hij is een voorbeeld van de goedheid, loyaliteit en de service die onze viervoeters bieden. We hebben zeker een loyale metgezel verloren.”