Keert Ewan McGregor terug als Obi-Wan Kenobi?

De kans is groot dat het ‘Star Wars’-universum wederom uitgebreid zal worden. Volgens het magazine Deadline zitten Disney en acteur Ewan McGregor rond de tafel om een nieuwe serie te bespreken. Die zou gaan over McGregors ‘Star Wars’-personage Obi-Wan Kenobi.

‘Star Wars’-fans mogen hun lightsabers opnieuw bovenhalen, want de kans is groot dat Disney een nieuwe serie zal ontwikkelen rond Obi-Wan Kenobi. De jedi-held werd in de prequelfilms ‘The Phantom Menace’ (1999), ‘Attack of the Clones’ (2002) en ‘Revenge of the Sith’ (2005) vertolkt door acteur Ewan McGregor. De inmiddels 48-jarige Schot lijkt een terugkeer in het ‘Star Wars’-universum wel te smaken en onderhandelt momenteel met de filmproducent. In de originele films nam Alec Guinness, die in 2000 overleed, de rol van de oudere Obi-Wan Kenobi voor zijn rekening.

Disney+







Als het project groen licht krijgt, zal het de derde ‘Star Wars’-serie zijn die op de streamingdienst Disney+ te zien zal zijn. Dit najaar wordt de dienst gelanceerd in de Verenigde Staten en zullen fans onder meer kunnen genieten van ‘The Mandalorian’, een ‘Star Wars’ live-action serie die zal gaan over premiejager Boba Fett. Daarnaast werkt Disney momenteel aan een nog titelloze reeks die een prequel moet worden van ‘Rogue One’. Daarin neemt de Mexicaanse acteur Diego Luno zijn rol als piloot Cassian Andor opnieuw op.