Wijlen Carrie Fisher en dochter Billie spelen samen in nieuwe ‘Star Wars’

De inmiddels drie jaar overleden Carrie Fisher zal alsnog te zien zijn in de nieuwe ‘Star Wars’-film ‘The Rise of Skywalker’. Het was Fishers dochter die regisseur J.J. Abrams vroeg de scènes met haar moeder niet te schrappen.

Carrie Fisher overleed eind 2016 aan een hartaanval nadat ze het grootste deel van haar opnames voor ‘Star Wars: The Last Jedi’ had afgerond. Om de verhaallijn rond haar personage Prinses Leia Organa toch voort te zetten in de nieuwe ‘Star Wars’-aflevering, gaat regisseur J.J. Abrams gebruik maken van oud beeldmateriaal. Die keuze komt er nadat hij had beslist om de actrice niet via computertechnieken terug tot leven wekken.

De regisseur was aanvankelijk van plan om Fishers dochter Billie Lourd, die een luitenant van Generaal Organa speelt, uit hun gezamelijke scènes te schrijven. “Ik had haar personage met opzet niet in de scènes met Carrie geplaatst, omdat ik niet wilde dat het te pijnlijk werd voor haar”, verklaarde Abrams aan het tijdschrift Vanity Fair. Lourd was het niet eens met die beslissing en verzocht de regisseur om ze niet te schrappen. “Ze gaf zelf aan dat ze dat juist wel wilde. Lourd zei: ‘Ik wil de scènes met haar samen spelen. Als ik ooit kinderen heb wil ik dat ze dat kunnen zien'”, gaat Abrams verder.

Hij schreef de dialogen van het nieuwe script rond de tekst die Fisher zegt in de gekozen scènes. Met behulp van special effects zal Lourd haar mama in de film kunnen aanraken en met haar kunnen interageren. In de trailer van ‘The Rise of Skywalker’ is al te zien hoe de personages Leia en Rey (gespeeld door Daisy Ridley) elkaar ontmoeten. Ook voor die scènes werden oude beelden gebruikt.

