Chewbacca-acteur Peter Mayhew overleden op 74-jarige leeftijd

Het is een donkere dag voor de ‘Star Wars’-fans. Peter Mayhew, die in vijf ‘Star Wars’-films het personage Chewbacca vertolkte, is dinsdagavond overleden. Mayhews familie maakte het nieuws gisteren bekend via zijn twitteraccount. De acteur werd 74 jaar oud en laat zijn vrouw en drie kinderen na. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019







2,21 meter groot

De geboren Brit dankte zijn rol als Chewbacca voornamelijk aan zijn torenhoge lengte van 2,21 meter. Mayhew grapte vaak dat hij “alleen maar had moeten rechtstaan” om de rol te krijgen. In de jaren 70 bracht Mayhew samen met Harrison Ford, Han Solo in de films, een van de meest iconische filmduo’s tot leven. Zijn lengte was evenwel niet enkel een zege maar ook een vloek. Zijn uitzonderlijke grootte was te wijten aan het syndroom van Marfan, een zeldzame erfelijke aandoening van het bindweefsel. Op latere leeftijd kampte hij hierdoor met ademhalingsproblemen en had hij veel moeite met stappen. De Finse acteur Joonas Suotamo nam daarom de rol van de gigant over in de laatste ‘Star Wars’-film ‘The Force Awakens’.

Populair bij fans en collega’s

Collega’s Suotamo en Mark Hamill (Luke Skywalker) betuigden hun medeleven via sociale media en prezen Mayhews zachte persoonlijkheid. Ook Harrison Ford treurt om het verlies van een vriend. “We waren meer dan 30 jaar lang partners in de ‘Star-Wars’-films en vrienden in het echte leven”, liet de acteur weten aan The Hollywood Reporter. “Hij wist hoe belangrijk de fans waren voor het succes van ‘Star Wars’ en hij was dan ook erg toegewijd aan zijn fans.” Mayhew reisde de wereld rond om aanwezig te zijn op allerlei fanevents. Verder maakte hij van zijn faam gebruik om zich in te zetten voor verscheidene goede doelen zoals de liefdadigheidsorganisatie Make-a-wish.