Onafhankelijke spoorbond OVS legt werk neer tijdens Pukkelpop

De onafhankelijke spoorvakbond OVS staakt op zaterdag 17 augustus – middenin het weekend van het festival Pukkelpop. Dat meldt de NMBS. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zal de NMBS een gegarandeerde treindienst organiseren.

De onafhankelijke spoorbond OVS heeft na een gesprek met de directie van de spoorwegmaatschappij NMBS beslist om door te zetten met de stakingsaanvraag voor 17 augustus. Dat valt samen met de voorlaatste festivaldag van Pukkelpop. De vakbond legt het werk neer omdat het ontevreden is over de vakantieregeling tijdens de zomermaanden. Te weinig werknemers zouden in juli en augustus hun verlof kunnen opnemen. Op 27 juli staakte de OVS ook al naar aanleiding van het conflict over vakantiedagen. Toen, ook een zaterdag, reden uiteindelijk drie op de vijf treinen.

De impact van deze staking op de dienstverlening is nog onduidelijk. In een persbericht laat NMBS weten dat het op basis van het treinbegeleidingspersoneel dat aangeeft te zullen werken een gegarandeerde treindienst uitwerkt. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar Pukkelpop. De spoorwegmaatschappij zal de aangepaste dienstverlening vrijdagochtend via haar kanalen verspreiden.

Verder meldt NMBS nog dat het betreurt dat OVS naar het stakingswapen grijpt. Het bedrijf zegt al 200 van de geplande 300 nieuwe treinbegeleiders te hebben aangeworven en dat nieuwe stakingen die aanwervingen alleen maar bemoeilijken. Verder zet het tijdens de zomermaanden extra omkadering in om de werkdruk te verlichten.