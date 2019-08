FESTIVAL. Preview Pukkelpop: het ABC van PKP

Het Limburgse Kiewit verandert deze week in een muzikale supermarkt. Met acht volgestouwde podia is het voor bezoekers van Pukkelpop moeilijk kiezen. En om wat duidelijkheid te scheppen in dat uitgebreid aanbod, hebben we een handig alfabet voor je opgesteld.

Amelie Lens:

De hoogpriesteres van de Belgische technoscene luidt op zondag de laatste feestnacht van Pukkelpop in met haar donkere en dampende beats.

Billie Eilish:







Dé gilclimax van deze editie, nu ze door haar succes van de Dance Hall naar het hoofdpodium is verplaatst. Het wonderkind van de Spotify-generatie zal vroeg op de dag de wei al laten vollopen.

Charli XCX:

Weinig popsterren hebben een even sterke live-reputatie als deze Britse opdonder. De zingende wervelwind racet van eurodance naar hiphop, electropop en punk.

DaBaby:

Optreden in een pamper op SXSW en ermee wegkomen, check. Indruk maken met je debuut ‘Baby on Baby’, check. Stilaan uitgroeien tot een nieuwe hiphophype, check.

Eels:

Iedereens favoriete psycholoog Mark E. Everett zal zaterdag alle droevig gedronken zielen weer opbeuren. Zijn laatste album ‘Destruction’ was er een in ware E-stijl: donker als de nacht met zicht op het verlossend ochtendgloren.

Fulco:

Zet het absurdisme van Réné Margritte op toonladders en je krijgt het jazzgeluid van Fulco. Bereid je voor op zoveel ironische knipogen dat je denkt dat hij een epileptische aanval heeft.

Glints:

Straight from the streets of Antwerp komt de rapper met het beste Britse accent van de Lage Landen. Voor fans van zweterige shows, bouncende beats en Bugatti Bugatti Bugatti.

Harvey Sutherland:

De guitige Australiër wint dit jaar de prijs voor het beste ‘Ideale Schoonzoon’-kostuum. Zijn swingende mix van jazz, soul, funk en afrobeat brengt je in iets minder brave sferen.

Idles:

De punkhoop in politiek turbulente dagen. Een bende Britten met een snoeihard geluid, een giftige boodschap en een garantie op een van de stevigste moshpits van het weekend.

Joost:

Hoe doen ze het toch, die Nederlanders? Jaar na jaar komt er nieuwe, scherpe, ironische en dansbare hiphop de grens overgevlogen. Wel, Joost mag het weten.

Kate Tempest:

Gaat dat zien, gaat dat zien. Kate Tempest is de stem van de gedesillusioneerde Britse jeugd en uit dat in beklemmende rapteksten. Eerlijker en persoonlijker ga je ze niet vinden op Pukkelpop.

Loyle Carner:

De Britse rapper/model/kookinstructeur zweeft boven de muren van hiphop, jazz en pop en serveert een intelligent en verfrissend eindresultaat.

Mike D:

Het is ondertussen al 7 jaar geleden dat we met MCA (Adam Young) afscheid moesten nemen van 1/3e van de Beastie Boys, maar zijn vroegere compagnon eert zijn nalatenschap met een intergalactische dj-set.

Nadiem Shah feat. MC Six:

En bij uitbreiding elke dj die de Boiler Room tot in de late uurtjes van het festival doet ontploffen. Het feestgedruis daar is al even legendarisch als de optredens zelf.

One Track Brain:

De enige band waarvan de naam begon met een O. Wie niet zo goed is, moet soms gewoon wat geluk hebben.

Post Malone:

De opmerkelijkste snorremans op de affiche. Niet alleen door zijn ‘vuilbak-chique’ kledingstijl, maar ook omdat de wei vol zal staan met haters die hopen dat de rapper de verwachtingen van een headliner niet zal kunnen inlossen.

Queens of the Stone Age (niet):

Josh Homme en zijn manschappen kunnen ook niet elk jaar naar Kiewit afzakken.

Raketkanon:

Op het lijstje van zaken die grootouders nooit zullen begrijpen, staat Raketkanon ergens bovenaan. Maar juist daarom moet je naar deze Gentse, chaotische, vreemde noiserockers gaan kijken.

Shht:

Kopieer de tekst over Raketkanon, vervang ‘vreemd’ door ‘absurd’ en ‘noiserockers’ door ‘Autotune-lovers’ en zorg dat je helemaal vooraan staat tijdens het optreden.

The Streets:

Mike Skinner is uit de doden herrezen. In 2011 hield de iconische UK-garage-rapper ermee op, maar ziedaar, hij heeft een nieuw album en een liveshow die hij op Pukkelpop voor het eerst ten beste geeft.

Umami:

De menukaart van Pukkelpop is net zo divers als de line-up. Er is een aparte Food Wood en op de wei vind je vegetarische, biologische, veganistische, gluten- en lactosevrije gerechten en fastfood.

Volvox:

Elke dj die in de beruchte discotheek Berghain in Berlijn heeft gespeeld, is meer dan welkom op Pukkelpop. Zeker als ze, zoals in dat geval, een platenbak vol oldschool electro en acid met zich meezeult.

Whitney:

De groep komt uit het winderige, kille Chicago, maar klinkt als een zomers briesje en zal de Marquee doen aanvoelen als de binnenkant van een Cadillac, cruisend langs een adembenemende kustlijn.

X:

Tien jaar geleden stonden Paul Kalkbrenner, Martin Solveig, Jon Hopkins en The Subs ook al op Pukkelpop. Vergeet het hen niet te melden. Mensen vinden het leuk om herinnerd te worden aan hoe oud ze zijn geworden.

Yeasayer:

Genuanceerde popmuziek moet niet uitsluitend voer zijn voor intellectuelen. Dat je er ook grote festivalmenigtes mee kan laten dansen, bewijst Yeasayer al dertien jaar.

Zzzzz:

Zorg dat je voldoende slaapt vooraf. Je zal het nodig hebben.

(xvdl)