Kanye West geeft manager peperdure wagen cadeau

Goeie vrienden zijn onbetaalbaar, dat heeft Kanye West nog maar eens bewezen. De rapper en producer heeft zijn manager John Monopoly een Lamborghini SUV gedaan voor zijn verjaardag. De op maat gemaakte wagen zou zo’n 300.000 dollar, of bijna 270.000 euro, waard zijn.

Kies je vrienden zorgvuldig uit, want je zouden je wel eens kunnen verrassen met een schitterend cadeau voor je verjaardag. Dat heeft John Monopoly, de manager van Kanye West, aan de lijve mogen ondervinden. West, een jaren een goede vriend van Monopoly, kwam op zijn verjaardagsfeest opdagen in een spiksplinternieuwe Lamborghini SUV, meldt TMZ. De sleutels daarvan overhandigde hij aan de gastheer.







Alsof een kersverse luxewagen niet voldoende was, liet Kanye West de Lamborghini ook uitrusten met een speciale kleur, velgen en interieur. Tesamen komt dat op een kostprijs van ongeveer 300.000 dollar, of net geen 270.000 euro. Een immens bedrag, maar de rapper en zijn manager kennen elkaar dan ook al meer dan 30 jaar. Monopoly was de man die Kanye ontdekte en lanceerde. De samenwerking tussen de twee lag enkele jaren stil, maar recent is Monopoly weer deel gaan uitmaken van de entourage van de man van Kim Kardashian.