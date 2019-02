VIDEO. Zo verraste Kanye West zijn vrouw Kim Kardashian op valentijn

Rapper Kanye West heeft alles uit de kast (en zijn portemonnee) gehaald om zijn vrouw Kim Kardashian te verrassen voor valentijn. Hij huurde namelijk saxofonist Kenny G in om bij hen thuis een serenade te komen spelen.

In de video die Kim deelde op haar Twitter-profiel zie je hoe de muzikant in een kamer stond gevuld met witte en rode rozen. Terwijl Kanye zijn vrouw de kamer in leidde, speelde Kenny G een romantische serenade.







“De award voor beste echtgenoot gaat naar de mijne. Meest attente cadeau ooit”, schreef Kim op Twitter. De rapper pakt graag uit als het op cadeaus aankomt. In 2014 gaf hij de Kardashian-telg duizend rozen na afloop van een concert op Valentijnsdag. Drie jaar later vierde hij de liefde met een muur van witte orchideeën.

NO BIG DEAL KENNY G IN MY LIVING ROOM!!! Happy Valentines Day 💋💋💋 pic.twitter.com/A1GD0UlEwu — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 février 2019

somewhere over the rainbow 🌈 pic.twitter.com/setzbsuGgI — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 février 2019