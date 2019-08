Billie Eilish haat haar lichaam: “Ik vind mezelf afstotelijk”

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish lijdt aan een mentale ziekte waarbij ze een afwijkend beeld van haar lichaam heeft. Daardoor ziet ze zichzelf minder mooi dan ze in werkelijkheid is.

Op zondag 18 augustus verheugt Billie Eilish haar Belgische fans op Pukkelpop. Ze is immens populair, al heeft ze het moeilijker met zichzelf dan het lijkt. De 17-jarige zangeres van onder meer ‘Bury a friend’ en ‘Bad guy’ lijdt aan BDD (body dysmorphic disorder). “Het komt er eigenlijk op neer dat ik mezelf afstotelijk vind. Volgens hen zie ik mijn lichaam lelijker dan het is. Ondanks alle therapie haat ik mijn lichaam”, lezen we in TV Familie.

Wijde kleren







Dat is overigens ook de reden waarom ze voortdurend wijde kleren draagt. “Om mezelf te camoufleren. Ik voel me enorm onzeker in nauw zittende kledij. Laat staan dat ik sexy setjes zou durven te dragen zoals Ariana Grande of Camila Cabello! Oh nee, daar mag ik niet aan denken? Vandaar dat ik ook wat jaloers ben op hen. Zij zijn zo sexy en ik… Tja, ik ben wat ik ben”, klinkt het.

Donkere tunnel

De ziekte laaide op toen ze 13 jaar was. Dat ging gepaard met donkere gedachten. “Ik was verplicht om te stoppen met ballet, wat toen mijn grote passie was. Ik had een heupblessure die het onmogelijk maakte om nog op topniveau te dansen. Het gevolg was dat ik depressief werd. Tussen mijn 13de en 16de ging ik door een héél donkere tunnel. Ik heb toen ook aan zelfverminking gedaan. Want ik vond dat mijn afschuwelijke lichaam het verdiende om pijn te lijden. Ja, ’t was allemaal heel heavy…”, vertelt ze.

Beterschap

Gelukkig ziet ze het leven intussen al wat rooskleuriger in. “Met dank aan mijn dokters en mijn succes, denk ik. Nu weet ik dat ik niet mooi hoef te zijn om te scoren, zie je. Mijn muziek en mijn stijl zijn heel geliefd zonder dat ik een sexy popprinses ben. Dat geeft me moed”, besluit ze.