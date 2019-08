Deze Miss België-kandidate is nu al veel populairder dan de huidige Miss België

Met een beetje geluk draagt Celine Van Ouytsel straks het felbegeerde Miss België-kroontje. Qua populariteit wint ze nu al, want ze heeft een behoorlijk aantal volgers op Instagram. “Ik post al sinds het vijfde middelbaar foto’s van mezelf op Instagram”, klinkt het.

Celine Van Ouytsel strijdt momenteel voor een plaats in de finale van Miss Antwerpen. De 22-jarige master in de Rechten heeft in ieder geval een achterban om u tegen te zeggen. Op Instagram haalt de, overigens, happy single bijna de kaap van maar liefst 60.000 volgers. Een stuk meer dan de huidige Miss België, Elena Castro Suarez, die zich tevreden moet stellen met ‘slechts’ 10.000 fans.

Uitgelachen







Celine wijt haar Instagramsucces aan het feit dat ze er erg vroeg bij was, al kreeg ze toen vreemde blikken van haar leeftijdsgenoten. “Ik post al sinds het vijfde middelbaar foto’s van mezelf op Instagram. Dat was toen nog niet zo ‘in’ als nu. Mijn klasgenoten vonden het zelfs ráár, er werd mee gelachen. Maar ik post gewoon graag foto’s. En ik denk dat dát mijn sterkte is: dat ik het met plezier doe. Ik zie het trouwens nog altijd als een hobby”, vertelt ze in TV Familie.

Niet verplicht om iets te posten

Heel wat influencers maken handig gebruik van hun vele volgers. Via reclame strijken ze daarmee heel wat geld op, iets waar Celine (nog) niet aan meedoet. “Ik verdien er voorlopig nog niets mee. Maar natuurlijk wordt de kledij wél gesponsord. Als ik geld zou vragen, ben ik verplicht om vaak iets te posten. Nu post ik dingen waar ik echt achter sta. Zo heb ik het liever”, klinkt het.

Voorbeeld voor jongeren

Haar droom is om uiteindelijk Miss België te worden, om een voorbeeld te zijn voor jongeren. “Het lijkt me een fantastische ervaring: netwerken, leuke evenementen. Maar… ik geloof ook wel dat ik een voorbeeld kan zijn voor veel jongeren. Omdat je door hard te werken véél kan bereiken ondanks vooroordelen. Het lukte mij bijvoorbeeld om als influencer actief te blijven én mijn universitair masterdiploma Rechten te behalen mét onderscheiding”, besluit ze.