Miss België Elena Castro Suarez: “Ik zie mezelf niet samen met iemand die een bierbuik heeft”

Twee weken geleden werd Elena Castro Suarez verkozen tot mooiste vrouw van het land. Toch is Elena vrijgezel. In TV Story legt ze uit voor welk type man ze wel zou kunnen vallen.

Sinds 12 januari mag Elena Castro Suarez zich de mooiste der Belgen noemen. De 18-jarige Antwerpse met Spaanse roots is single en maakt in TV Story duidelijk dat een relatie voor haar momenteel geen prioriteit is. “Ik denk dat ik nog wel een tijd vrijgezel zal blijven. Er bestaat immers zoiets als ‘de vloek van het kroontje’. Je moet al erg sterk in je schoenen staan om een relatie te overleven met een meisje dat pas Miss België is geworden. Ik focus me liever op mijn prioriteiten als miss, zoals het goede doel, dan op het vinden of pleasen van een jaloers vriendje”, vertelt ze.

Gouden hart







De knappe brunette is niet veeleisend als het op haar ideaalbeeld neerkomt, maar een sportieve man scoort toch meteen pluspunten bij haar. “Ik kan zowel op een blonde god als op een meer zuiderse look vallen. Een man die groter is dan mezelf scoort pluspunten. Langer dan ik mét hakken aan, is ideaal. Voor de rest ben ik allesbehalve veeleisend, zolang de klik er maar is. Ik verkies een jongen met een goed karakter boven een posterboy. Een jongen zónder sixpack, maar mét een gouden hart is evenzeer welkom. Al wil ik wel dat hij zich verzorgt. Ik ben zelf ook sportief. Ik zie mezelf niet hand in hand lopen met iemand die een bierbuik heeft”, klinkt het.

The boy next door

Mannen met een te hoge dunk van zichzelf hoeven zich alvast niet aan te bieden. “Op een man die arrogant is, knap ik af. Iemand die zelfverzekerd is, daar kan ik de charme wel van inzien. Maar zodra iemand zich beter voelt dan een ander, vind ik dat al snel een anticlimax. Ik hoef ook geen man die langer voor de spiegel staat dan ik. Geef mij maar the boy next door in plaats van een gast die té afgeborsteld is”, maakt ze duidelijk.