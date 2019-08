Vooral mannen hebben angst om aan te komen tijdens vakantie

Veel mannen maken zich op vakantie druk om hun gewicht. Bijna een op de vijf blijft op zijn eten letten uit angst om een paar kilo zwaarder thuis te komen, zo blijkt uit een onderzoek van reviewplatform Zoover bij 1.500 Nederlanders. Vrouwen maken zich hier een stuk minder druk om.

“Opmerkelijk”, noemt Lieke Peters van Zoover dat. “Je zou denken dat vrouwen het erger zouden vinden om met extra kilo’s thuis te komen.” Waar 18 procent van de heren de calorieën telt, doet maar 5 procent van de dames dit. Toch is het niet zo dat vrouwen onbezorgd op reis gaan. Sterker nog, over het algemeen maken zij zich juist sneller druk over hun gezondheid of de kwaliteit van de accommodatie. 44 procent van de dames tegenover 34 procent van de mannen herkent dit.

Voedselvergiftiging







De grootste zorg onder onze noorderburen is te belanden in een vies hotel en het oplopen van voedselvergiftiging. Bijna de helft stelt bang te zijn om ziek te worden van bedorven voedsel. Daarnaast vreest maar liefst 68 procent van de ondervraagden terecht te komen in een hotel of appartement dat niet schoon is.

Als het langste volk op de planeet vinden Nederlanders de grootte van het bed ook zeer belangrijk. Gelukkig zijn ze ook goed in het loslaten van bepaalde zaken, zoals werk. Slechts 3 procent is bang dat er in hun afwezigheid iets misgaat op de zaak.