VIDEO. Papegaai doet hilarische imitatie van huilende baby

Maak kennis met Nico, een papegaai die te vaak in de buurt van een huilende baby heeft uitgehangen en dat geschrei zo goed imiteert dat mensen zich zorgen beginnen te maken.

Mark Rosenthal baat Animal Magic uit, een opvangcentrum voor exotische dieren in de Amerikaanse staat Michigan. Een van zijn engeltjes is Nico, een papegaai die vaak verward wordt met een baby omdat hij écht lijkt te huilen en te lachen als een baby.

Passanten kalmeren







Dat gaat zo ver dat Rosenthal mensen regelmatig moet kalmeren als hij Nico ergens naartoe neemt in een reismand. “Als hij met mij onderweg is, moet ik passanten steeds uitleggen dat er geen baby in mijn transportbox zit, maar een papegaai”, vertelt hij in de video.