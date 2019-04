Agenten arresteren papegaai die lid is van bende drugsdealers

De Braziliaanse politie heeft een papegaai opgepakt die lid is van een criminele organisatie. Dit lijkt klinklare kletspraa, maar niet is minder waar. Telkens wanneer er politie in de buurt kwam van de vogel, verwittigde die zijn criminele handlangers met zijn gezang.

Volgens de speurders was de papegaai goed afgetraind. De vogel riep meermaals “Mama, de politie!” toen de agenten de schuilplaats van de misdadigers naderden in het Braziliaanse stadje Teresina. Maar sinds de criminele papegaai gevat werd, is die merkwaardig genoeg zijn tong verloren. Geen enkele agent kon tijdens het verhoor de papegaai aan de praat te krijgen. Dat meldt een lokale journalist aan de Britse krant The Guardian.

Straf







De politie arresteerde de papegaai tijdens een raid op een drugspand dat gerund werd door een lokaal koppel. Ondertussen werd het beestje veroordeeld tot drie maanden in de zoo. Daar zal de beruchte gangster leren vliegen, waarna hij wordt vrijgelaten in het wild. Dieren worden wel vaker gebruikt in Braziliaanse drugsorganisaties, al gaat het meestal om reptielen. Drugsbendes gebruiken bijvoorbeeld alligators om hun vijanden te verslinden.