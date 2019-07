Spoorduwer van Frankfurt heeft psychiatrisch verleden

Er raken meer en meer details bekend over de 40-jarige man die gisteren een 8-jarige jongen en zijn moeder voor een hogesnelheidstrein duwde in Frankfurt. De Zwitserse politie had vorige week een arrestatiebevel uitgevaardigd, meldt de Duitse politie. Bovendien verbleef de man eerder dit jaar in een psychiatrisch ziekenhuis.

De Eritreeër wordt volgens de Duitse politiechef Dieter Romann beschuldigd van het bedreigen van zijn buurvrouw en haar kinderen met een mes. Daarna sloot de veertiger hen op in hun appartement. Hij was al bekend bij de politie voor “andere gelijkaardige misdaden in Zwitserland”, aldus Romann.







De feiten in Frankfurt speelden zich gisteren af. De moeder van de jongen slaagde erin van het spoor weg te geraken voor de hogesnelheidstrein eraan kwam. Het jongetje zelf kon niet meer vluchten, liep levensgevaarlijke verwondingen op en overleed. Een derde persoon die ook geduwd werd, kwam niet op de sporen terecht. De verdachte, die gevlucht was, kon even later buiten het station met de hulp van passerende mensen worden opgepakt. De Duitse autoriteiten weten nog niet wat het motief was voor de daden van de man. In ieder geval zou de Eritreeër zijn slachtoffers niet hebben gekend.

Psychiatrische behandeling

De Eritreeër, zelf vader van drie kinderen, kwam in 2006 illegaal naar Zwitserland en kreeg er twee jaar later asiel. De Zwitserse politie zei vandaag dat de verdachte een permanente inwoner is van het Zwitserse kanton Zürich. Buitenlanders kunnen een permanente verblijfsvergunning aanvragen na minstens vijf jaar in Zwitserland gewoond te hebben. Toen de Zwitserse politie zijn huis doorzocht, vonden ze documenten over de psychiatrische behandeling die hij kreeg en over zijn diagnose. Dat meldde de Zwitserse politie op een persconferentie.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zei vandaag dat de verdachte bij de Zwitserse autoriteiten bekendstond als “goed geïntegreerd”. Seehofer pleit na de aanval voor een grotere politieaanwezigheid in treinstations, en meer cameratoezicht op publieke plaatsen.