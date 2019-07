Eline De Munck: “Later ga ik ongetwijfeld botox gebruiken”

Presentatrice Eline De Munck is op haar 31ste honderd procent naturel, maar ze geeft toe dat ze later wellicht beroep zal doen op botox om er jong uit te blijven zien.

Als oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ klopt Eline De Munck lange uren. Door haar doorgedreven ambitie als carrièrevrouw heeft ze momenteel weinig tijd om aan een gezin te denken. “Een gezin blijft voor mij een tweestrijd. Een kind krijgen met iemand die echt bij je past, lijkt me hemels. Anderzijds zie ik zoveel koppels met kinderen uit elkaar gaan. Zo’n gezinsleven is best heftig. Alle respect voor mensen die een carrière, een gezin én tijd voor zichzelf weten te combineren. Ik heb echt wel mijn slaap nodig en ik zie het niet zitten om al om tien uur in bed te kruipen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Botox







De Oost-Vlaamse blondine ziet er op haar 31ste nog steeds stralend uit en daar hoeft ze geen werk in te steken. Mocht dat wél nodig zijn, zal ze daar niet over twijfelen. “Nu ben ik nog honderd procent naturel. Ik heb geluk met mijn huid, maar in de toekomst ga ik ongetwijfeld voor botox. Kijk, als je ongelukkig bent over iets waar je zelf geen schuld aan hebt, waarom zou dat dan niet mogen?”, klinkt het.