Eline De Munck: “Mijn bazen zeiden me dat ik moest afvallen”

Presentatrice Eline De Munck heeft aan Qmusic verteld dat ze ooit de opdracht kreeg van haar bazen in de Medialaan om af te vallen.

De 31-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ deed de opvallende uitspraak maandagavond in de podcast van Maarten & Dorothee van radiozender Qmusic. Daarin blikte ze terug op het akelige moment in haar carrière aan de Medialaan. “Dat is wel eens gezegd geweest tegen mij, dat ik moest afvallen. Dat was eigenlijk wel erg, want een redactrice van een programma dat ik toen maakte, had de taak van de bazen gekregen om die boodschap over te maken”, is ze openhartig.

“Fuck you”







De Oost-Vlaamse blondine gaat verder dat ze niet inging in het gênante verzoek. “Ik had zoiets van: ik ga dat gewoon niet doen. Fuck you! Ik had geen zin om dat te doen. En als dat moet, dan is er anarchie in mijn hoofd. Ik heb dat toen ook niet gedaan. Ik heb dat pas gedaan als ik daar zelf goesting in had, later”, klinkt het.

