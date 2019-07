Astrid Coppens toont strakke buik na bevalling: “Heb geluk met mijn genen”

Amper enkele weken na de bevalling van haar eerste kindje is Astrid Coppens haar zwangerschapsbuikje al kwijt. Daar heeft ze naar eigen zeggen niets voor moeten doen.

Op 28 juni beviel Astrid Coppens van haar eerste dochtertje, Billie-Ray. Vandaag, een maand later, poseert de 36-jarige Hollywoodvrouw op Instagram met een strakke buik. Bij de meeste vrouwen duurt het een tijdje vooraleer het zwangerschapsbuikje verdwenen is, als het al volledig verdwijnt, maar Astrid heeft op dat gebied geluk. “Ik heb geen hulp. Geen nanny, geen oppas, geen personal trainer. De enige fitness die ik doe, is de MaxiCosi opheffen. (lacht) Maar het is waar, ik heb chance. Ik had altijd gehoord dat het negen maanden duurt voor je lichaam van een zwangerschap hersteld is, maar bij mij was dat al na tweeënhalve week. Ik mag mijn mama en papa danken voor de goede genen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Slapeloze nachten







De goedlachse brunette opteert ervoor om haar dochtertje borstvoeding te geven, met alle gevolgen van dien. “Ik geef borstvoeding en dat vraagt veel energie. Zeker nu het zo warm is, en het kleintje om de twee uur wil drinken. Slapeloze nachten horen er dus ook bij”, klinkt het.

Terug naar Los Angeles

Hoewel Astrid in Los Angeles woont, koos ze ervoor om in België te bevallen. In haar Amerikaanse woonplaats is keizersnede immers de gangbare procedure, en dat wilde ze vermijden. Binnenkort keert ze dus terug naar de Verenigde Staten. “Niet dat ik L.A. heel erg mis deze zomer, want ik heb het veel te druk met mama zijn. Maar het is een lifestyle die Bram en ik hebben, hé. Een definitieve terugkeer naar België is dus zeker nog niet aan de orde”, vertelt ze.

Astrid toen ze in juni hoogzwanger was van Billie-Ray: