Vrouw knipt penis en testikels van overspelige ex af en spoelt het door in het toilet

Een Taiwanese vrouw heeft in een vlaag van woede de geslachtsorganen van haar ex-man afgeknipt en vervolgens doorgespoeld in het toilet. Dat deed ze nadat ze ontdekte dat hij haar bedrogen had toen ze nog getrouwd waren.

Het bizarre tafereel speelde zich vorige week woensdag af in het huis van de vrouw in Hukou, Taiwan. Het koppel ging een maand geleden uit elkaar, maar onlangs ontdekte de vrouw, Lee, dat haar ex-man, Chen, haar bedrogen had toen ze nog getrouwd waren. Bovendien leefde de werkloze man al twee jaar lang van haar inkomsten.

Scherpe schaar







Vorige week woensdag nodigde de 58-jarige vrouw hem bij haar thuis uit met de smoes dat ze zin had in seks. Chen ging daarop in en toen hij met zijn broek op zijn enkels voor de vrouw stond, knipte ze zijn penis en testikels af met een scherpe schaar. Vervolgens overgoot ze de geslachtsorganen met bijtend zuur en spoelde ze alles door in het toilet. Volgens de politie zei ze dat “als zij er geen gebruik meer van mocht maken, niemand dat mocht”. Na de aanval nam de vrouw een overdosis slaappillen.

Hechten niet mogelijk

Zowel Lee als Chen werden naar het ziekenhuis gevoerd, waar ze in stabiele toestand verkeren. Het hoofd van de dienst urologie, Chang Chen-yeh, verklaarde dat ze niet in staat zouden geweest zijn om de penis en de testikels weer aan zijn lichaam te hechten omdat zijn geslachtsorganen geïnfecteerd zouden zijn. Bovendien zou de kans dat hij ooit nog seks zou kunnen hebben, extreem klein zijn.

Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele straf voor de vrouw.