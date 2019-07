VIDEO. Man toont penis aan jogster, maar krijgt daar al snel spijt van

Met deze jogster uit Massachusetts willen we het liever niet aan de stok krijgen. Tijdens haar jogronde kwam er plots een man aanlopen die twee keer zijn penis bovenhaalde. In plaats van weg te lopen, zette de moedige vrouw de achtervolging in.

Op deze video, die door de politie van Massachusetts online werd gezet, zien we de vrouw die een sprintje trekt en de potloodventer inhaalt.







Ze kan de man al snel tegen de grond te werken. En dat hoeft niet te verbazen, want de dame zat vroeger nog in het Israëlische leger en brengt nu haar dagen door als personal trainer. Wanneer ze, wegens gebrek aan hulp van omstaanders, zelf de politie wil bellen, weet de dader te ontsnappen. De politie is nog steeds op zoek naar de ‘flasher’.

“Ik had geen zin om zijn kleine penis te zien!”

In een slachtofferrol kruipen, weigert de dame. “Toen ik hem bij de kraag had gevat, was hij bijzonder bang”, laat ze weten. “Als ik niet achter hem had aangegaan, zou hij in de toekomst misschien een meisje de schrik van haar leven bezorgen. Ik had geen zin om zijn kleine penis te zien!”

De man zelf zou tegen de dame gezegd hebben dat het ‘per ongeluk’ was. “Tot twee keer toe? Dat geloof ik niet”, liet de dame nog weten.

Bron: zita.be