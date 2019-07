“Ga tijdens een vechtscheiding het conflict niet uit de weg”

Scheidingen zijn nooit leuk, en al helemaal niet als ze uitmonden in vechtscheidingen. De Nederlandse relatietherapeute Leoniek van der Maarel ontwikkelde daarom de ‘SCHIP-aanpak’ om conflicten tussen partners op te lossen en vechtscheidingen tegen te gaan.

Als je als koppel bij een bemiddelaar terechtkomt, durft die wel al eens het conflict te vermijden. Maar bij de SCHIP-aanpak is dat helemaal niet het geval. “Het vermijden van het conflict staat de oplossing in de weg en draagt het verlies in zich”, zegt de therapeute aan het Nederlandse magazine LINDA. De letters staan voor Samenwerking, Conflict, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap. Van der Maarel bedacht de methode met haar collega Tineke Rodenburg, die rouw- en relatietherapeute is.

Rouw







“Scheiden is het verlies van een relatie en dat levert rouw op”, gaat Van der Maarel verder. “Veel therapeuten zeggen: denk aan de toekomst. Maar je moet eerst het verleden kunnen verwerken voordat je goede gezamenlijke ouders voor je kinderen kan zijn. Het conflict moet eerst samen uitgewerkt worden.”

Kinderen verboden onderwerp

Tijdens de therapie zijn kinderen een verboden onderwerp. “Eerst moet het conflict tussen de twee partners opgelost worden.” Daarna kan de eerste stap gezet worden naar een goede verstandhouding. “Ouders moeten eerst voor zichzelf zorgen en het conflict oplossen, en dan komt het met het kind ook goed.”