Oorzaak scheiding Pamela Anderson en Kid rock is… Borat

Sommige mensen scheiden omdat de liefde niet meer vurig en passioneel is, anderen scheiden dan weer vanwege… Borat. Het beroemde typetje van Sacha Baron Cohen is namelijk verantwoordelijk voor de echtscheiding van Pamela Anderson en Kid Rock.

Snel einde

Het over hun oren verliefde duo stapte in 2006 in het huwelijksbootje, maar een jaar later was het schip alweer gezonken. De liefde was omgeslagen in ruzie met dank aan de Britse komiek Sacha Baron Cohen. Zijn personage Borat valt in de gelijknamige film voor de beroemde tv-actrice en tijdens een signeersessie probeert hij haar te kidnappen, zodat hij de plaats van Kid Rock als haar man over kan nemen.







Anderson was op de hoogte van het scenario, maar Kid Rock blijkbaar niet. Hij kon de grap niet waarderen en het Amerikaanse showbizzkoppel zou na het incident steeds meer ruzie gemaakt hebben. Toen een scheiding onafwendbaar was, kreeg Cohen vaak berichten van Anderson, waarin hij als schuldige werd aangewezen voor de breuk.

Rami

Het is nog maar de vraag of Anderson er twaalf jaar later nog mee zit. Ze heeft inmiddels een nieuwe man, Olympique Marseille-verdediger Adil Rami.

Bekijk hier nog eens het bewuste fragment uit de film: